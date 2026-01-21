Wenn die Firma Krebs Glas Lauscha Anfang Februar auf der Christmasworld in Frankfurt/Main ihren Messestand aufbaut, dürften die Neuheiten aus Thüringen manche Blicke auf sich ziehen. Neben traditionellem Weihnachtsbaumschmuck in Rot, Gold, Grün, skandinavisch anmutendem Weiß oder auch in Regenbogenfarben hat sich das Unternehmen mit seiner aktuellen Linie dem Cyber-Punk verschrieben. Damit haben futuristische, aber auch teils düster angehauchte Motive den Sprung in die Welt der Weihnachts-Dekoration geschafft.