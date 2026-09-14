Neues Angebot: TÜV schließt weißen Fleck in Schmalkalden

Insgesamt stehen in Schmalkalden vier unabhängige Prüfingenieure zur Verfügung.

Eröffnung: V.l. Timm Hausner, Leiter Kfz-Zulassung- und Führerscheinstelle in Meiningen, Prüfingenieur Jan Kummertz, Geschäftsführer Gerald Vogel, Christoph Zimmermann, stell. Bürgermeister Schmalkalden. Foto: Michael Bauroth

Dass der TÜV nun dauerhaft in Schmalkalden vertreten ist, hat auch mit der Entwicklung des regionalen Fahrzeugbestands zu tun. Thüringer Autos sind im Durchschnitt etwa zehn Jahre alt, sagt Vogel. Der Kauf eines Neuwagens werde von vielen Menschen angesichts der hohen Preise und der weiterhin offenen Frage nach dem Antrieb – von Diesel und Benzin über Elektro bis Wasserstoff – zurückhaltend angegangen. Viele seien verunsichert und noch in der „Findungsphase“. Entsprechend wichtig seien Wartung, Reparatur und regelmäßige technische Überprüfung älterer Fahrzeuge.

30 bis 45 Minuten bis zur Plakette

Für die Kunden soll die Untersuchung möglichst unkompliziert ablaufen. Termine können online oder telefonisch vereinbart werden. Wer sein Fahrzeug zum vereinbarten Termin bringt, muss nach Angaben des TÜV in der Regel etwa 30 bis 45 Minuten einplanen.

Geöffnet ist die neue Prüfstelle montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. An Samstagen ist sie von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Während der Öffnungszeiten ist grundsätzlich ein Prüfingenieur vor Ort.