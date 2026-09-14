Neues Angebot: TÜV schließt weißen Fleck in Schmalkalden

Der TÜV Thüringen hat in Schmalkalden eine neue unabhängige Prüfstelle eröffnet. Was das für Auto-und Wohnmobilfahrer bedeutet.
Einen weißen Fleck auf der Landkarte hat der TÜV Thüringen geschlossen: In Schmalkalden eröffnete der Dienstleister am Samstag eine hochmoderne Prüfanlage. Die Fachwerk- und Hochschulstadt hatte bislang keine eigene, vom Werkstattbetrieb unabhängige TÜV-Prüfstelle. Wer sein Fahrzeug direkt bei dem Unternehmen zur Hauptuntersuchung vorstellen wollte, musste bislang nach Bad Salzungen oder Zella-Mehlis fahren. Das ändert sich nun.
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Die in der Kasseler Straße 14a ansässige TÜV-Prüfstelle ist die 15. in Thüringen, sagte Gerald Vogel. Der Geschäftsführer der TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG war zur Eröffnung vom Hauptsitz Erfurt nach Schmalkalden gekommen wie der technische Leiter Andreas Neumann und Vertriebsleiter Christian Berger. Für Autofahrer in und um Schmalkalden bedeute die neue Servicestelle vor allem kürzere Wege und mehr Flexibilität. Sie ist offen für alle Marken.
Die hochmoderne Prüfanlage steht auf dem Gelände des KfZ/Autohauses Marcel Kößel, ehemals Schmalkaldener Autohaus. Der Der Technische Überwachungsverein hat dafür eine Halle angemietet. Gemeinsam mit der Werkstatt wurden nach Unternehmensangaben rund 100.000 Euro in den Standort investiert. Rund 60.000 Euro davon kostete die Prüftechnik. Wie der Bremsenprüfstand, der bei der Hauptuntersuchung die Messwerte direkt über eine Schnittstelle an das Prüfsystem übermittelt, oder das moderne Scheinwerfereinstellsystem sowie ein den aktuellen Anforderungen entsprechendes Abgasmesssystem.
Unabhängig von der Werkstatt
Ein wichtiger Punkt war dem TÜV bei der Standortsuche die Unabhängigkeit von einer Werkstatt, erklärte Gerald Vogel. Wer sein Auto zur Hauptuntersuchung bringt, lässt es von einem ausgebildeten Prüfingenieur des TÜV Fahrzeug GmbH & Co. KG untersuchen. Wird ein Mangel festgestellt, kann der Fahrzeughalter selbst entscheiden, wo dieser behoben wird.
Die Hauptuntersuchung, im Volksmund bekannt als „TÜV“, ist eine der hauptamtlichen Tätigkeiten des TÜV Thüringen. Bei neuen Pkw steht die erste HU drei Jahre nach der Erstzulassung an, danach grundsätzlich alle zwei Jahre. Zu den sicherheitsrelevanten Bereichen gehören unter anderem Bremsen, Reifen, Lenkung, Fahrwerk, Beleuchtung und weitere Fahrzeugkomponenten.
Rund 20 bis 25 Prozent der vorgestellten Fahrzeuge fallen bei der ersten Untersuchung mit Mängeln auf, sagt Vogel. Das bedeute nicht zwangsläufig, dass das Auto anschließend nicht mehr gefahren werden darf. Je nach Art und Schwere des Mangels können die Beanstandungen behoben und das Fahrzeug anschließend binnen vier Wochen zur Nachprüfung vorgestellt werden.
Für die Hauptuntersuchung eines Pkw bis 3,5 Tonnen werden thüringenweit 163 Euro berechnet.
Wohnmobile, Gutachten und Unfallfahrzeuge
Das Angebot in der Kasseler Straße beschränkt sich nicht auf den klassischen Pkw. Auch Wohnmobile können dort vorgestellt werden. Drei Jahre nach der Erstzulassung wird die erste HU fällig, während die gesetzliche Gasprüfung für Flüssiggasanlagen unabhängig davon alle zwei Jahre vorgeschrieben ist.
Darüber hinaus stehen die TÜV-Sachverständigen für weitere Dienstleistungen zur Verfügung. Nach einem Unfall beispielsweise können Schäden an einem Fahrzeug begutachtet und bewertet werden. Auch wer sein Auto verkaufen möchte oder einen Kauf aus zweiter Hand plant, kann hier ein Wertgutachten erstellen lassen.
Vier Prüfingenieure in Schmalkalden
Für die neue Prüfstelle ist Jan Kummetz verantwortlich. Der Bad Liebensteiner hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Schmalkalden und Maschinenbau in Eisenach studiert. Um als amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer beim TÜV oder einer anderen Überwachungsorganisation zu werden, ist ein abgeschlossenes technisches Hochschulstudium erforderlich, erläutert Kummetz. Die anschließende Qualifikation dauert noch einmal bis zu einem Jahr.
Insgesamt stehen in Schmalkalden vier unabhängige Prüfingenieure zur Verfügung.
Dass der TÜV nun dauerhaft in Schmalkalden vertreten ist, hat auch mit der Entwicklung des regionalen Fahrzeugbestands zu tun. Thüringer Autos sind im Durchschnitt etwa zehn Jahre alt, sagt Vogel. Der Kauf eines Neuwagens werde von vielen Menschen angesichts der hohen Preise und der weiterhin offenen Frage nach dem Antrieb – von Diesel und Benzin über Elektro bis Wasserstoff – zurückhaltend angegangen. Viele seien verunsichert und noch in der „Findungsphase“. Entsprechend wichtig seien Wartung, Reparatur und regelmäßige technische Überprüfung älterer Fahrzeuge.
30 bis 45 Minuten bis zur Plakette
Für die Kunden soll die Untersuchung möglichst unkompliziert ablaufen. Termine können online oder telefonisch vereinbart werden. Wer sein Fahrzeug zum vereinbarten Termin bringt, muss nach Angaben des TÜV in der Regel etwa 30 bis 45 Minuten einplanen.
Geöffnet ist die neue Prüfstelle montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. An Samstagen ist sie von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Während der Öffnungszeiten ist grundsätzlich ein Prüfingenieur vor Ort.