Vor rund zwei Jahren hat das Schmalkalder IT-Unternehmen dSign Systems den einstigen Holzfachmarkt in der Näherstiller Straße gekauft. Firmenchef Christian Dornheim will hier perspektivisch den neuen Stammsitz von dSign Systems aufbauen. Schon jetzt geht aber ein soziales und kulturelles Projekt an den Start: In Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Villa K holt Dornheim das Schmalkalder Kinderkino aus der Versenkung. Die ersten vier Tage mit vollem Haus zeigen den Initiatoren: Der Bedarf ist da. Zu Besuch waren schon die Kita Weidekätzchen aus Asbach, die Kita Hedwigswiese, die Kita Kunterbunt an der Grenzwiese und am Donnerstag die Grundschule der Weidenschule.