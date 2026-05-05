Passend zum Welthebammentag am 5. Mai fiel am SRH Zentralklinikum Suhl der Startschuss für den neuen Hebammenkreißsaal. Werdende Eltern und andere Interessierte konnten bei einem Tag der offenen Tür einen Blick in den frisch sanierten Kreißsaal werfen und mit dem Team vor Ort ins Gespräch kommen. Zudem gab es ein Rahmenprogramm unter anderem mit Babybauchfotos, Entspannungsübungen für Schwangere und einem Wickelkurs für Geschwisterkinder.