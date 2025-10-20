„Wenn euch der Geo-Podcast-Wanderweg gefällt, teilt ihn gerne weiter. Wenn nicht, dann schweiget“, sagt Manebachs Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt und lacht. Mit diesen Worten eröffnet er am Sonntagvormittag den neuen Wanderweg rund um Manebach. Später bittet er die Gäste dann aber doch um Rückmeldung: „Wir sammeln gerne Kritikpunkte“, betont er. Denn der neue Wanderweg ist kein gewöhnlicher Wanderweg – er wird von einem Podcast für Groß und Klein begleitet.