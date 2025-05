Noch im Mai soll in Ilmenau ein Carsharing-Angebot an den Start gehen. Das bestätigt Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Unternehmen Teilauto habe den Zuschlag für zwei Carsharing-Plätze bekommen. Einer von ihnen wird sich an der Alten Försterei im Stadtzentrum befinden, ein zweiter nahe des Campus der Technischen Universität. „Wo genau dort, ist aber noch nicht abschließend geklärt“, so Schultheiß. Ziel ist es, dass das Angebot bereits ab Mitte bis Ende Mai genutzt werden kann.