Auf der unbewirtschafteten Rastanlage „Werratal Ost“ an der A73 bei Eisfeld ist am Mittwochmittag der erste Deutschlandnetz-Schnellladepark dieser Art in Thüringen offiziell in Betrieb genommen worden. Die Anlage liegt zwischen den Anschlussstellen Eisfeld-Süd und Eisfeld-Nord in Fahrtrichtung Suhl. Nach abgeschlossener Freigabe am vergangenen Dienstag und einer Aktualisierung der Software wechselten die Ladesäulen in den regulären Betriebsmodus.
Neues Angebot bei Eisfeld Schnell geladen auf der A73
Karl-Wolfgang Fleißig 08.10.2026 - 11:32 Uhr