Auf der unbewirtschafteten Rastanlage „Werratal Ost“ an der A73 bei Eisfeld ist am Mittwochmittag der erste Deutschlandnetz-Schnellladepark dieser Art in Thüringen offiziell in Betrieb genommen worden. Die Anlage liegt zwischen den Anschlussstellen Eisfeld-Süd und Eisfeld-Nord in Fahrtrichtung Suhl. Nach abgeschlossener Freigabe am vergangenen Dienstag und einer Aktualisierung der Software wechselten die Ladesäulen in den regulären Betriebsmodus.