﻿Unlängst haben die Auszubildenden des zweiten Lehrjahres des Forstlichen Bildungszentrums Gehren am Talteich zwischen Neustadt am Rennsteig und Großbreitenbach eine sogenannte Waldinnenrandgestaltung umgesetzt, wie aus dem Thüringer Forstamt Gehren mitgeteilt wird. Gemeinsam gestalteten sie auf rund 450 Metern Länge einen neuen Waldsaum und schufen damit wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.