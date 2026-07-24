Neues Album von The Strokes Die Band, die den Rock rettete, ist zurück

Die plakative Kritik hinterließ manche irritiert, ebenso wie die jüngste Bekanntgabe der Band, dass Gitarrist Nick Valensi eine temporäre Pause einlege und bei der kommenden Tour vertreten werde. Die Gründe dafür ließ die Band offen.

Anspieltipps auf dem neuen Album

Auf "Reality Awaits" jedenfalls verhandeln die Strokes weniger politische Parolen als vielmehr ein diffuses, melancholisches Lebensgefühl. Anspieltipps: Die sich langsam aufbauende Prog-Rock-Ballade "Psycho Shit". Die so nihilistisch wie beschwingte Pop-Rock-Single "Going Shopping". Oder der melancholisch-treibende Indierock-Song "Dine N'Dash". Am meisten nach früheren Strokes klingt der Track "Lonely in the Future".

Es ist am Ende fast ein bisschen ungerecht, dass sich die Musiker wohl für immer an ihren vielen unübertreffbaren Klassikern messen lassen müssen. Gibt es Songs auf dem neuen Album, die wie "Last Nite" klingen? Wie "Someday", "Reptilia", "Hard to Explain" oder "You Only Live Once"? Nein.

Aber vielleicht hilft ein Gedankenexperiment: Einfach mal vorstellen, die neuen Songs wären nicht von den Strokes, sondern einer anderen Band. Dann wirken sie plötzlich umso besser.