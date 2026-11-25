Lange Zeit war Naidoo mit Aussagen aufgefallen, die ihm Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfe einbrachten. Im April 2022 überraschte der Musiker aus Mannheim mit einem Video, in dem er sich entschuldigte und von extremen Positionen distanzierte. Er sei von Verschwörungserzählungen "geblendet" gewesen, erklärte er damals. Naidoo zog sich von den großen Bühnen zurück, vergangenes Jahr feierte er sein Comeback.

Im Podcast fragte Teclebrhan Sido nun, was aus dem gemeinsamen Song geworden sei. Er habe es nicht auf die Platte geschafft, weil er das Album überschattet hätte, erklärte der Künstler daraufhin. Er habe Naidoo gesagt, sein Album sei so gut und es gehe um so vieles, was er in die Welt tragen möchte. Da wolle er nicht, dass nur über ihn gesprochen werde, wenn das Album erscheine, das würde es zu klein machen. Den Song selbst finde er aber "super".