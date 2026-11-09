Im "Lied vom Schlimmsten" (1964) oder der "Ballade von der beißwütigen Barbara" (1963) klingt Biermanns Stimme noch ganz hell. In "Die John-Steinbeck-Ballade" aus dem Jahr 1973 schlängelt sich eine wilde Querflötenmelodie durch den Song. Das Lied stammt aus einer Zeit, als einen der Besitz einer Aufnahme von Biermann noch ins Gefängnis bringen konnte.

Er selbst schrieb mal: "Ich habe nie mit dem Bleistift komponiert, sondern immer mit Händen und Füßen und Zunge." Das hört man den Songs dieses neuen Albums an, die von ihrem Vortrag und ihrer Energie leben.

Für seine verlorene "Weißgerber"-Gitarre, die Biermann 1988 auf dem Bahnhof im österreichischen Leoben vergaß, wollte er dem "ehrlichen Finder 10 Tausend Mark auf die Hand und ein Messer in den Rücken" versetzen, wie er in seinem Tagebuch schrieb. Sie fand sich schnell - und Wolf Biermann und seine Geliebte waren wieder vereint.