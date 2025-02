Neues Album Popstar der Widersprüche: Neues Album von Shirin David

Nun bringt David (29) - in Sachen Nummer-eins-Hits die erfolgreichste Sängerin in Deutschland - ihr drittes Album heraus: "Schlau aber Blond". Nicht mal eine Minute braucht die Rapperin dort, um klarzustellen, dass sie ikonisch sei: "Cancel mich. I love it. Sexy Bitch. I got it. Viel Geld, I want it. Ich bin iconic."