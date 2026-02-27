Nicht einfach ein Retro-Trip, sondern ein perfektes Popalbum

"The Romantic" als Retro-Trip zu bezeichnen, wäre zu kurz gegriffen. Es ist vor allem ein perfektes Popalbum voller großartiger Songs mit echten Instrumenten, organischem Sound, genialen Harmonien und einem bestens aufgelegten, stimmlich versierten Bruno Mars. Die Produktion ist dabei modern und frisch. "The Romantic" ist oldschool, aber absolut nicht altbacken.

Die Laufzeit des Albums beträgt kaum mehr als eine halbe Stunde. Nur einer der neun Songs überschreitet die Vier-Minuten-Grenze. In der heutigen Zeit ist das fast ein wenig kurz. Aber Stars wie Taylor Swift es mit der Länge gelegentlich übertreiben, gilt bei Mars: Weniger ist mehr. "The Romantic" ist frei von Füllmaterial, jeder Song ist ein Treffer. Und jeder neue Durchlauf des Albums ein akustischer Hochgenuss.

Ab April geht Bruno Mars auf große "The Romantic"-Welttournee, die ihn im Sommer nach Europa führt. In Deutschland wird er im Juni drei Konzerte im Berliner Olympia-Stadion geben.