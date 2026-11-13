Neues Album nach neun Jahren U2 machen in einer dunklen Welt das Licht an

Natürlich schreiben U2 auch 2026 noch Stadionhymnen: Die Singles "Street of Dreams" - von einer Qualität wie "Beautiful Day" und "Vertigo" - und das tanzbare "Silencio" sind welche, "The Greatest Show on Earth" auch. Das hat gar Qualitäten wie ein Song der erfolgreichsten Platte von U2, "The Joshua Tree" (1987), und erinnert zugleich an die Selbstironie der "Zoo TV"-Tour 1992. Wie auch bei "Silencio" saß hier U2-Urgestein Steve Lillywhite mit am Mischpult.

"Glorify", ein strahlender Ohrwurm, lief schon vor drei Jahren nach den 40 U2-Shows in der Sphere in Las Vegas über die PA - damals gesungen von Brittany Howard (Alabama Shakes). Mitwirkender ist hier DJ Martin Garrix gewesen.

Die heimliche Heldin der Platte aber, "Midnight Sunshine", beginnt mit scheinbar spontanem Geklimper und elektrisiert dann wie ein Blitz. Achtung, warnen U2 darin, habt nicht zu viel Vertrauen in Social Media: Auf einem kleinen Bildschirm sind nicht alle Menschen gut. "Sing me a song like a boxing glove" - sing mir ein Lied, als sei es ein Boxhandschuh, kein Liebeslied, heißt es. Und weiter, sinngemäß: Wer das Leid der Welt ständig zur Katastrophe hochstilisiert, macht den Teufel nur größer.

Bewegender Song mit Dolly Parton

Politisch ist das - U2 wären nicht U2, wenn das anders wäre - ohnehin. Auch ohne Namen zu nennen, ist immer klar, wen und was sie meinen. "Superficiality" leitet zu "If the World Is at War We Better Not Be" über, das die fast peinlich naheliegende Frage stellt: Wenn draußen schon alles kämpft, müssen wir das miteinander auch tun? "Can't Stop Us Now" beginnt wie ein akustischer Tauchgang - Bonos Stimme schwimmt gegen die Strömungen, die ihm Bass und Schlagzeug schicken.

Und dann ist auch dieser Karneval zu Ende. Das letzte Stück ist "Torn", ein Country-Song, den Dolly Parton mit U2 und Johnny McDaid (Snow Patrol) geschrieben hat. Daniel Lanois (der den Sound der Band in den 80ern mitgeprägt hat) spielt darauf Pedal-Steel-Gitarre. Parton selbst klingt zerbrechlich. Es ist ihre letzte Gesangsaufnahme.

Bonos Stimme drängt sich nicht vor, die beiden passen wunderbar zusammen, singen von zerbrochenen Familienbanden, Missverständnissen und Misstrauen zwischen Menschen, die sich nah sein sollten. In den USA. In Irland. Überall. Am Ende des trotzig-fröhlichen Albums macht ein rührendes Duett das Licht aus.