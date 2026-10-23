Neues Album: Musiker Poisel hat bei Aufnahmen neue Seite an sich entdeckt

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Philipp Poisel zeigt sich auf seinem neuen Album "Gute Zeiten" nach eigenen Worten von einer ungewohnt unbeschwerten Seite. Mit dem hessischen Privatsender Hit Radio FFH hat der Musiker über die Aufnahmen für das Album auf Sizilien gesprochen – und wie er dort eine neue Seite von sich entdeckte. "Die Leute kennen die vielleicht noch gar nicht", sagt er laut Mitteilung des Senders im Talk "Silvia am Sonntag" bei Moderatorin Silvia Stenger. Das komplette Gespräch mit dem Musiker soll am Sonntag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr bei dem Sender zu hören sein.