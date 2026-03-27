Neues Album kommt im Mai Paul McCartneys wehmütiger Rückblick - "Wie in einem Traum"

Schon bald wieder auf Tournee?

Dass die Entstehung des neuen Albums rund fünf Jahre gedauert hat, liegt daran, dass Sir Paul in dieser Zeit immer wieder im Rahmen seiner "Got Back"-Welttournee unterwegs war. Zwischen April 2022 und November 2025 gab er insgesamt 79 Konzerte. Dabei spielte er trotz seines hohen Alters Abend für Abend mehr als 30 Songs und stand bis zu drei Stunden auf der Bühne.

Kurz nach der Ankündigung des kommenden Albums wollte Paul McCartney zwei intime Konzerte in Los Angeles geben. Normalerweise füllt er große Arenen oder Stadien mit zehntausenden Zuschauern. Ins Fonda Theater in Hollywood passen nur rund 1.200 Menschen. Die begehrten Karten für die beiden Shows konnte nur kaufen, wer nach vorheriger Registrierung einen Link per E-Mail zugeteilt bekam.

Insider rechnen damit, dass Sir Paul auch mit dem neuen Album wieder auf Tournee gehen wird. Gerüchteweise soll es zuerst nach Südamerika gehen, wo er zuletzt im Herbst 2024 ein Dutzend Konzerte gab.