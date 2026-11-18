Für das Konzert im Palladium waren auch die Zwillingsbrüder Paolo und Miguel Benjamin Guico von der philippinischen Folk-Pop-Band Ben&Ben aus Manila eingeflogen. Den gemeinsamen Song "Glow" hatten sie aus der Ferne mit Take That aufgenommen, bevor man sich in London zum ersten Mal begegnete. "Glow" ist allerdings nur auf der Deluxe-Ausgabe des Albums enthalten.

Ein weiterer Höhepunkt auf "Dreamers" ist der wunderbare, gleichnamige Titelsong mit Mark Owen als Leadsänger. Gut möglich, dass er künftig zu den Hymnen gehören könnte, die bei keinem Take-That-Konzert fehlen dürfen. Zum Abschluss enthält das Album mit "Masterpiece" noch eine - zugegeben etwas kitschige - Klavierballade, die das Trio mit Singer-Songwriter Tom Odell ("Another Love") geschrieben hat.

Erwachsener Pop statt Boyband

"Wir fühlen uns gesegnet, dass wir an diesem Punkt unserer Karriere, fast 35 Jahre später, immer noch dabei sind und weiter hungrig darauf, großartige Musik zu machen", sagte Donald. Während andere Boybands von damals bei 90er-Jahre-Shows immer dieselben drei Hits spielen - was natürlich nichts Verwerfliches ist -, liefern Barlow, Donald und Owen immer wieder neue gute Musik. Ihr zehntes Studiowerk ist ein reifes Popalbum voller Ohrwürmer.

Im kommenden Jahr kommt die Band für acht Konzerte nach Deutschland: vom 4. bis 26. Juni spielen Take That in Hannover, Sankt Goarshausen, Mönchengladbach, Waghäusel, Idstein, Berlin und Bremen sowie am 23. Juli zum Tourabschluss in Tüßling.