Neues Album des Superstars: Ed Sheeran will die Vergangenheit hinter sich lassen

"Camera" ist diese bestimmte Art von Ballade, die auf kitschigen Hochzeitsvideos oder in der Schlüsselszene einer Schmonzette zu hören ist. "Ich brauche keine Kamera, um diesen Moment festzuhalten", singt Sheeran. "Ich werde mich mein ganzes Leben daran erinnern, wie du heute Abend aussiehst." Den Hörer erinnert es an den Megahit "Perfect". Auch "Slowly" und "The Vow" reihen sich in diese gefällige Balladenrichtung ein.

Die Mehrheit von Ed Sheerans riesiger Fangemeinde dürfte dennoch damit zufrieden sein, dass der britische Superstar auch im Aufbruch auf bewährte, radio- und streamingtaugliche Kost setzt, die ihre Wirkung vermutlich nicht verfehlen wird. Spannend ist das allerdings nicht.

Sheeran selbst ist sich übrigens bewusst, dass die bisherige Erfolgsformel eine Haltbarkeitsdauer hat. "Ich bin Singer-Songwriter", betonte er im Interview mit Zane Lowe von Apple Music. "Ich glaube, "Play" wird eines der letzten Pop-Erlebnisse sein, mit denen ich noch durchkomme. Ich will nicht sagen, dass es eines meiner letzten Pop-Erlebnisse wird – aber es ist definitiv eines der letzten, mit denen ich durchkomme."