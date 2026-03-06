Ein Album für die große Bühne

Der Aufstieg vom Boygroup-Mitglied zum Solo-Superstar war und ist für Harry Styles auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Sein Privatleben stand noch deutlich mehr im Fokus der Öffentlichkeit als zu seiner Zeit mit One Direction. Mit dem immer größeren Erfolg kamen auch existenzielle Fragen.

"Besonders auf Tournee hatte ich oft damit zu kämpfen, dass ich das Gefühl hatte, nicht genau zu wissen, was ich eigentlich gebe, was ich der Welt zu bieten habe", sagte Styles. In "Paint By Numbers", das an Tom Pettys "Free Fallin'" erinnert, reflektiert der einstige Casting-Star: "Oh, was für ein Geschenk es ist, ein Künstler zu sein, aber es hat nichts mit mir zu tun. Es ist ein lebenslanges Lernen, Malen nach Zahlen und Zuschauen, wie die Farben verlaufen."

Musikalisch hat Harry Styles viel zu bieten. Auf "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" entdeckt man bei jedem Hören etwas Neues. Die detailreiche, ausgefeilte Produktion erzeugt ein filmisches Flair. Die Songs sind eine sensorische, verführerische Erfahrung – und lassen erahnen, wie gut dieses Album live funktionieren dürfte.

Schon am Tag der Album-Veröffentlichung können sich rund 20.000 Fans in Manchester davon überzeugen, bevor die große Tournee - bislang noch ohne Deutschland-Termine - im Mai in Amsterdam startet. Eine Aufzeichnung aus Manchester ist ab Sonntag (8. März) beim Streamingdienst Netflix zu sehen.