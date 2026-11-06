Neues Album 98-jährige Mutter von Bryan Adams kommt zu seinen Konzerten

Mit einem Hammer ein Stück aus der Berliner Mauer geschlagen
Der Musiker hat wiederholt Zeit in Berlin verbracht und eine besondere Bindung zur Hauptstadt. Nach dem Fall der Mauer sei er sofort angereist. "Ich habe ein Stück der Mauer", sagte er. Er habe es selbst mit einem Vorschlaghammer herausgeschlagen. "Es fühlte sich an wie der Beginn einer neuen Zeit - und das war es ganz sicher auch."
Aktuell tourt Adams durch Spanien, danach folgen weitere Länder. Im Sommer 2027 kommt der Musiker für Konzerte nach Deutschland. Start ist am 23. Juni in Wiesbaden, danach folgen zahlreiche Auftritte in weiteren Städten, etwa Hannover, Bonn, Rosenheim, Rostock, Erfurt und Dresden.