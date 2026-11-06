Neues Album 98-jährige Mutter von Bryan Adams kommt zu seinen Konzerten

Er könne sie nicht davon abhalten, zu seinen Konzerten zu gehen, wenn er in ihrer Nähe in Kanada auftrete. "Sie ist eine ganz eigene Persönlichkeit, und wir können sie eigentlich nur dabei unterstützen, das zu tun, was gut für sie ist." Über das stolze Alter seiner Mutter sagte er: "Unser Ziel ist es, sie bis 100 zu bringen. Sie hat noch 17 Monate vor sich."