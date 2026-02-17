Eine richtige Bilanz für das Jahr 2025 kann Matthias Brungräber nicht ziehen, eher eine halbe. Denn er hat erst zum Juli das Exotarium Oberhof übernommen. Mit dem, was seither in dem Aqua-Terra-Zoo in der kleinen Rennsteigstadt geschehen ist, zeigt sich der neue Inhaber durchaus zufrieden. Besucherzahlen und Rezensionen stimmten, die Umgestaltungen und Neuzugänge in der Freizeiteinrichtung zahlten sich aus. Damit will es Matthias Brungräber aber nicht bewenden lassen, auch für 2026 hat er einiges vor im Exotarium.