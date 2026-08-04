Es ist eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln – und gleichzeitig ein kleines Stück Thüringer Fußballgeschichte. Luisa Schwamm kehrt in diesem Sommer zu ihrem Ausbildungsverein, dem Herpfer SV 07, zurück. Allerdings wird die 24-Jährige nicht für eine Frauenmannschaft, sondern in der zweiten – jetzt gemischten – Männermannschaft der Spielgemeinschaft Herpf/Henneberg/Hermannsfeld auflaufen, die in der Kreisliga Rhön-Rennsteig an den Start geht. Möglich wird dies durch das neue Pilotprojekt des Thüringer Fußball-Verbandes (in der Spielordnung des TFV ist das Pilotprojekt in Anlage 1 verankert – siehe Kasten), das Frauen ab 18 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen den Einsatz im Männerfußballbereich auf Kreisebene erlaubt.