Neuerscheinung: Neuer Bildband über Sonneberg

„Es geht darum, einmal darzustellen, was diese Stadt ausmacht“, sagt Textautor Schwämmlein, der den Wunsch eines Sonneberger Verwaltungsbeamten im Jahr 1735 zitiert. Ein barockes Lustschloss am Schönberg hätte der sich vorgestellt. So richtig habe das wohl nie gepasst, denn Mitte des 19. Jahrhunderts charakterisierte der Meininger Bibliothekar Georg Martin Brückner als eine Stadt „wo alles klopft, hämmert, sägt formt, malt, packt, Fakturen schreibt rechnet, die Weltkonjunkturen erwägt“. Da sei Sonneberg doch etwas anders als manche einstige Residenzstadt, habe seine ganz eigene – eben wirtschaftliche – Prägung gehabt, die nicht zu übersehen ist. Erkennbar sei das an manchen Punkt in der Stadt noch heute, an Villen von Spielzeughändlern und stolzen Bürgerhäusern oder im Stadtpark, wo ein Unternehmer exotische Baumarten anpflanzen ließ. Das gegenwärtige Sonneberg zehrt von dieser Zeit, gibt sich aber modern, lädt zum Entdecken ein, egal ob Spielzeugmuseum, Nautiland oder Sternwarte. Dort hat der Fotograf übrigens neben den Beobachtungskuppeln auch einen Blick auf das Hartsteinwerk im Hintergrund eingefangen. Der Band lebt von teils ungewohnten Einblicken auf die Stadt. Nicht fehlen darf natürlich nicht ein Blick auf die Stadt von oben, vom „Balkon“ der Stadt in Neufang.