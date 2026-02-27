"Ich fühl' mich wahnsinnig fresh"

Clueso ist inzwischen 45 - er, der seit jeher darauf angesprochen wird, wie jung er aussieht. "Manchmal sagen die Leute jetzt im Internet: "Oh Junge, du siehst müde aus!" Und ich denk' so: "Nein, Mann, ich fühl' mich wahnsinnig fresh, ich bin einfach nur älter"", sagt er und lacht. "Ich seh's entspannt. Wir werden älter, das wird passieren, wir werden alle damit dealen müssen. Ich werde die Leute schon mitnehmen, damit sie sich nicht plötzlich erschrecken."

Clueso lebt weiterhin in Erfurt, festgelegt ist er auf die Stadt aber nicht. "Ich bin sehr sehr gerne zu Hause, wenn ich da bin, aber ich bin's nie", sagt er und lacht. "Ich kann überall sein, ich bin jetzt gerade nicht auf der Suche nach 'nem neuen Standort. Was ich nice finde, sind lichte Räume - das kann ich in Hamburg haben, das kann ich in Erfurt haben."

Draußen zerbreche gerade alles, singt Clueso in dem Song "Plattenladen". Bei diesem leisen Hinweis auf das Zeitgeschehen belässt er es auf dem Album. "Alle stehen unter dem Druck, eine Meinung haben zu müssen zu der aktuellen Weltlage - und das ist jetzt bei dem aktuellen Album nicht der Fall", sagt Clueso. "Ich möchte eher, dass die Leute sich auf sich besinnen und dann auf die Idee kommen, menschlich zu agieren, was auch politisch ist." Ihm gehe es darum, Freiräume in sich selbst zu schaffen.