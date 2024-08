Neuerscheinung: Broschüre über Notgeld in Zella-Mehlis

Vor wenigen Tagen ist das Heft neun in der Reihe „Zella-Mehliser heimatgeschichtliche Beiträge“ mit dem Titel „Notgeld, Gutscheine und Marken aus Zella-Mehlis“ erschienen. „Der Autor Martin Sommer gibt darin auf 84 Seiten einen umfassenden und vollständigen Überblick über alle ihm bekannten Notgeld- und Gutscheinsorten sowie Bier- und Kontrollmarken, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die jüngste Zeit in Zella-Mehlis erschienen sind. Ein ganz besonderer Teil der Numismatik – sowohl in der wissenschaftlichen Betrachtung als auch in der Beschäftigung des Liebhabers – ist das Notgeld. In einem relativ kleinen historischen Zeitfenster ist das Notgeld ein regionalgeschichtliches Zeugnis, in dem Wirtschafts- und Kulturgeschichte in einer ungewöhnlichen Symbiose dargestellt sind“, macht Lothar Schreier, Leiter der Museen der Stadt und Mitglied im herausgebenden Geschichts- und Museumsverein, neugierig auf die Broschüre.