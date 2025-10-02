Schon auf dem Altmarkt ist seine Stimme zu hören: „Herzlich willkommen! Schön, dass Ihr da seid!“ Jerry Tönjes spricht die Schmalkalderinnen und Schmalkalder, die zur Eröffnung von Woolworth gekommen sind, direkt an. Der Mann aus Wiesbaden ist deutschlandweit und auch international für die Kaufhauskette unterwegs bei Neueröffnungen wie in Schmalkalden, Aktionen und Abverkäufen. Dass dem Mann sein Job als Moderator und Unterhalter Spaß macht, merkt man. Als er mit einer Halloween-Puppe in der Hand vor das Gebäude auf der Salzbrücke tritt, kriegt diese kurzerhand sein Basecap aufgestülpt, weil der Fotograf ihn bittet, die Kappe abzusetzen, da man wegen des Schattens sein Gesicht nicht gut sieht. Den wirft die Sonne an diesem frühen Donnerstagmorgen. Laut Jerry seine „beste Freundin, die er zur Eröffnung mitgebracht hat“.