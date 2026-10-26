Wo vielerorts die Ladentüren für immer geschlossen bleiben, gibt es in Bauerbach einen Grund zur Freude. In der Henneberger Straße 15 ist neues Leben eingekehrt. Mit der Eröffnung seiner Landmetzgerei knüpft Nicolas Haupt an eine lange Handwerkstradition an. Schon einmal war in dem Haus, direkt an der Ortsdurchfahrtsstraße gelegen, eine Fleischerei der Meininger Fleisch- und Wurstwaren untergebracht. Nun wird hier wieder Fleisch verarbeitet, Wurst hergestellt und die Kundschaft mit frischen Spezialitäten versorgt. Für den 26-jährigen Fleischermeister ist die Eröffnung weit mehr als ein geschäftlicher Neuanfang. Sie ist die Erfüllung eines lang gehegten Traums und der mutige Schritt in die Selbstständigkeit. Zwei Mitarbeiter stehen ihm dabei zur Seite.