Wenn in Vesser eingeladen wird, dann nie, ohne dass sich die Gäste fühlen würden, wie Gott in Frankreich. So ist es auch am Dienstagnachmittag zur Eröffnung vom Trimm-dich-Parcours. Biertischgarnituren, Kuchen, Schnittchen, kalte und warme Getränke – an alles ist gedacht, auch an Sonnenschein. Und das sogar, obwohl der Parcours, der früher mal ein Pfad war, schon zweimal eröffnet worden ist. Was etwas verwirrend scheint, ist es irgendwie auch. Denn eine weitere Eröffnung war nie angedacht. Es sollte anders kommen.