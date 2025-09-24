„Andere machen zu, wir machen auf. Den Mutigen gehört die Welt“, mit diesem Leitsatz startete die Exdorferin Josephine Mai optimistisch in die Neueröffnung ihres Geschäftes „SchnickSchnack“. Seit Monatsanfang bietet die 37-Jährige im einstigen Damenbekleidungsfachgeschäft „Jo“ einen Geschenkeladen an. Stöbern, Staunen, Entdecken und Erleben – so lautet das Motto von „SchnickSchnack“, dem neuen Geschäft in der Meininger Innenstadt Am Markt 6.