﻿Sie gilt als geheimnisvoll, charmant und ein wenig mysteriös. Seit Jahren wandert sie als „Schwarze Witwe“ über Deutschlands Friedhöfe und begeistert Besucher mit ihren außergewöhnlichen Erzählungen über Sterben, Trauer und alte Begräbnisrituale. Nun kommt die bekannte Kunsthistorikerin Anja Kretschmer-Rodenbröker erstmals nach Schmalkalden – und wird damit zum besonderen Überraschungsgast der Neueröffnung bei der Bestattungen Schmalkalden GmbH am Samstag, 6. Juni. Wer wissen möchte, was sich hinter dem geheimnisvollen „Friedhofsgeflüster“ verbirgt, dürfte an diesem Tag voll auf seine Kosten kommen.