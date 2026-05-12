Garching - Die negativen Folgen des Irankriegs für Europas Wirtschaft erfassen mittlerweile auch den seit Jahren schwachen Gewerbeimmobilienmarkt. Die Investoren seien in den letzten Monaten bereits vorsichtig zurückhaltend gewesen, sagte Kay Wolf, der Vorstandschef der Deutschen Pfandbriefbank (pbb). "So bleibt nicht auszuschließen, dass erste Vorhaben nun pausiert oder auch ganz ausgesetzt werden." Die pbb sei schon vor zwei Jahren von einer eher schleppenden Erholung der Immobilienmärkte ausgegangen. "Stand heute ist der weitere Blick nach vorn leider nicht besser."