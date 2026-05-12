Teure Folgen der Expansion in die USA noch nicht überwunden

Die in Garching vor den Toren Münchens ansässige Pfandbriefbank ist auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert, das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren schwer unter einer missglückten Expansion in die USA gelitten. Die pbb war kurz vor Beginn der Corona-Pandemie in den US-Markt eingestiegen, und damit in den Strudel der pandemiebedingten Krise auf dem dortigen Gewerbeimmobilienmarkt geraten. Mittlerweile hat die Bank wieder den Rückzug aus den USA angetreten, mit den Folgekosten hat das Unternehmen nach wie vor zu kämpfen.