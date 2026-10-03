Neuer ZDF-Krimi Embryonen und One-Night-Stand im neuen "Frankfurt Mord"

"Mich hat die Konstellation zwischen den beiden auf vielen Ebenen gereizt. Die Peinlichkeit, dass sie sich nichtsahnend direkt nach einem One-Night-Stand bei der Arbeit begegnen. Der Altersabstand zwischen den beiden. Dass Sarah Jakobs Chefin ist. Und dass beide dann ganz unterschiedlich versuchen, den Spagat zwischen Professionalität, Vertuschung und gegenseitiger Anziehung zu bewältigen", sagte Johannes Hegemann laut Mitteilung. "Dass sich Kommissare bei der Arbeit näherkommen und Privates und Berufliches vermischen, kennt man ja. Aber wir erzählen es umgekehrt. Die beiden waren schon sehr intim miteinander und müssen sich darauf dann erst mal als Ermittlerteam kennenlernen und alles etwas entzerren."