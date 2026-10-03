Neuer ZDF-Krimi Embryonen und One-Night-Stand im neuen "Frankfurt Mord"

Frankfurt - Eine tote Frau liegt am Flussufer, hinter ihr die Skyline von Frankfurt. Schon in den ersten Sekunden von "Frankfurt Mord" setzt der Samstagskrimi die Mainmetropole stimmungsvoll in Szene. Das fast farblos graue Intro mit Kameraflug über den Main erinnert derweil an viele deutsche 20.15-Uhr-Krimis. Doch wer den Film in den ersten Sekunden in eine Schublade steckt, urteilt zu früh. "Frankfurt Mord" ist eine neue ZDF-Reihe (Streamingstart 3.10.; TV-Premiere am Samstag, 10.10., um 20.15 Uhr im ZDF).