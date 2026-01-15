Seit mehr als 20 Jahren ist die Werkstatt Bildung & Medien GmbH (WBM) verlässlicher Partner in Sachen Weiterbildung und Qualifikation für all jene auf einem erschwerten Weg in die Arbeitswelt und für diejenigen, die sich aus einer Vielfalt an Gründen aus ihr zurückgezogen haben. Ob wegen sprachlicher Hürden, die es erst einmal zu überwinden gilt, wegen gesundheitlicher Sorgen und Probleme, die Ursache dafür sein können, dass die eigenen vier Wände das Maß aller Dinge werden, so mancher hat wegen unterschiedlichster Auslöser den Anschluss an die Außen- und somit auch an die Arbeitswelt verloren.