Die Daten werden bei der Bundeswehr automatisiert ausgewertet und aufbereitet. Dafür brauche es kein großes Team, sondern eine gute digitale Lösung, die gefunden sei, sagt Sieger.

Auch in der Bundeswehr ist man gespannt auf die Selbstauskünfte, die auch Rückschlüsse auf den sogenannten Wehrwillen möglich machen. "Es gibt Untersuchungen, die sagen, kaum jemand von den jungen Leuten ist bereit, unser Land auch mit der Waffe zu verteidigen. Und genauso gibt es Untersuchungen mit ganz anderen Ergebnissen. Das heute festzustellen wäre ein Blick in die Glaskugel", sagt Sieger. "Wir werden sicherlich im Laufe des Jahres aus den Antworten ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie es tatsächlich aktuell aussieht."

"Gar kein Problem": Die Eltern können mit

Und auch die Mama darf mit: Schon jetzt sei es in den Karrierecentern mit Assessment gang und gäbe, dass die Eltern oder ein Bruder mitgingen und auch bei den Beratungen dabei seien, sagt der Generalleutnant auf eine entsprechende Frage. "Das ist für uns gar kein Problem. Es ist nicht nötig, weil wir eine durchgängige Betreuung in diesen Musterungszentren anbieten. Es wird keiner allein gelassen", sagt er. Es seien dabei Formalien zu erfüllen - wie zur ärztlichen Schweigepflicht.

"Wir wissen und haben durch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt, dass oftmals tatsächlich der Austausch zwischen den Eltern und den jungen Leuten ganz wichtig ist." Allerdings ist die Musterung für junge Männer verpflichtend, wenn sie dazu einbestellt werden.

Was nicht geht: Drogen, Extremismus, Straftaten

Es gibt auch mehrere Ausschlussgründe für den Dienst in den Streitkräften. "Erkannte Extremisten haben in der Bundeswehr nichts verloren. Das ist Punkt eins. Menschen mit extremistischer Gesinnung, die stellen wir nicht ein", sagt Sieger.

Das zweite ist das Thema illegale Drogen. Wie auch immer es in anderen Armeen ist, für die Bundeswehr gilt: "Keine illegalen Drogen. (...) Auch dort, wo medizinisch indiziert ist, dass beispielsweise Cannabinoide zu nehmen sind, passt das mit dem Dienst an der Waffe nicht zusammen. Das würde keinen Weg in die Bundeswehr erlauben."