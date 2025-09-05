Neuer Wehrdienst BSW warnt vor "Wehrpflicht durch die Hintertür"

Erfurt (dpa/th) - Das BSW in Thüringen unterstützt den Aufruf des Brandenburger BSW-Landesverbandes zum Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten für den freiwilligen Wehrdienst der Bundeswehr. Hintergrund sind Befürchtungen des BSW vor einer "Wehrpflicht durch die Hintertür". "Die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst – ob direkt oder über unklar formulierte Zwischenschritte – ist ein sicherheitspolitischer Irrweg", sagte Anke Wirsing, friedenspolitische Sprecherin der BSW-Fraktion im Thüringer Landtag.