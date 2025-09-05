Neuer Wehrdienst BSW warnt vor "Wehrpflicht durch die Hintertür"

Das BSW im Brandenburger Landtag hatte auf seiner Webseite einen Mustertext zum Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten an die Bundeswehr veröffentlicht. "Die Bundeswehr erhält von den Meldeämtern auch aus Brandenburg automatisch die Daten von Jugendlichen, die demnächst volljährig werden", heißt es dort. "Damit wird der Bundeswehr ermöglicht, schon unter Minderjährigen zu werben." Das Bundesmeldegesetz erlaube Jugendlichen einen Widerspruch gegen diese Datenweitergabe.