Ein neuer Wanderweg durch Südthüringen wird am Sonntag, 3. Mai, in Römhild (Landkreis Hildburghausen) eröffnet. „Zum Greifen nah die Landschaft“ heißt die elf Kilometer lange Wandertour, die am Schloss Glücksburg beginnt und in einer Schleife über Haina, Schwabhausen, den Kleinen Gleichberg und das Steinsburgmuseum zurück nach Römhild führt. Gewidmet ist der Weg dem Dichter Harald Gerlach (1940-2001).