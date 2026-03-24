Bis zum vergangenen Freitagabend (20. März) war Julian Plate Nachwuchsleiter im FSV Goldlauter. Seit jenem Tag ist der 25-Jährige neuer Präsident der Fußball-Wopper. Er folgt auf Dieter Lämmerzahl, der das Amt des Vereinschefs nach acht Jahren in jüngere Hände übergeben wollte. 2018 hatte Lämmerzahl den Vorsitz von Enrico Kreinberger übernommen. Dem Verein bleibt er als stellvertretender Vorsitzender erhalten. Lämmerzahls Hauptaufgabe ist es neben dem Finden und Pflegen von Sponsoren, das Projekt Kunstrasenplatz in der Wopptei voranzutreiben.