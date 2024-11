Gegner wird daheim Tottenham Hotspur sein - die Mannschaft, die eben diese Serie im EFL-Cup auswärts eingeleitet hatte. Danach verlor City in der Premier League auch auswärts gegen Bournemouth und Brighton sowie dazwischen sogar mit einem 1:4 in der Champions League gegen Sporting Lissabon. In der Premier League belegt Guardiolas Mannschaft aktuell den zweiten Platz mit fünf Punkten Rückstand auf den FC Liverpool.