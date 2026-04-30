Meistertrainer, Bessermacher, Baumeister: Laszlo Hollosy gebührt fraglos der größte Anteil an der märchenhaften Saison des VfB Suhl mit Meistertitel und Pokalsieg. Der Ungar hat im Laufe der Saison wiederholt eine mit den Spitzenteams der Volleyball-Bundesliga konkurrenzfähige Mannschaft geformt, die ab dem Jahreswechsel zum Höhenflug ansetzte und das historische Double in die Kleinstadt am Fuße des Thüringer Waldes holte.