„Unsere Hauptaufgabe muss sein, das Bad auf dem Niveau von 2010 zu öffnen, mit ordentlicher Wasserqualität, gepflegter Liegewiese und einem geöffneten Kiosk.“ Das sagte Herbert Weiß nach der Gründungsversammlung des Waldbadvereins im Januar 2012. Hier wurde er, der zu den Engagierten für den Erhalt des Waldbades gehörte und noch immer gehört, zum Vorsitzenden des Vereins gewählt, der fortan für den Erhalt und den Betrieb des Kleinodes in der Wopptei gerade stehen sollte.