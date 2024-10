Neuer Vereinsbus: Wintersportverein Ilmenau ist wieder mobil

Das alte Fahrzeug war ausschließlich der Abteilung Ski Alpin vorbehalten. Nun steht der neue Bus allen Abteilungen des Vereins gleichermaßen zur Verfügung. Neben der Unterstützung der Sparkasse half auch eine Spende durch Marek Schramm Immobilien. Den größten Anteil hatten jedoch von den Mitgliedern durch verschiedene Veranstaltungen selbst akquirierte Mittel – Die Abteilung Ski Nordisch steuerte den kompletten Gewinn ihres jährlichen Osterlaufes bei und die Abteilung Ski Alpin nimmt seit zwei Jahren mit einem Getränkestand am Ilmenauer Altstadtfest teil. „Ein besonderer Dank geht auch an alle Sponsoren, die durch ihren Beitrag den jährlichen Unterhalt des Fahrzeugs ermöglichen“, so der Wintersportverein in seiner Danksagung.