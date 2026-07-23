In Meiningen hat sich ein neuer Verein gegründet, der Familien in schwierigen Lebenssituationen begleiten und unterstützen möchte. Unter dem Namen „Kinderlachen Meiningen e.V.“ haben sich acht Frauen und Männer zusammengeschlossen. Ihr Anliegen ist ein sensibles Thema: die Situation von Kindern und Eltern nach Trennung oder Scheidung. Aus Sicht der Gründungsmitglieder besteht in diesem Bereich für Betroffene ein großer Bedarf an Austausch, Information und gegenseitiger Unterstützung.