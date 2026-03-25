Einige Fotos und Videos sind bereits auf Instagram zu sehen, und unter den Wernshäusern hatte es sich ohnehin schon herumgesprochen: Ein neuer Verein für Wernshausen soll gegründet werden. „Wir für Wernshausen e.V.“ soll er heißen, am Freitag soll er offiziell ins Leben gerufen werden. Der Verein soll das wiederbeleben, was in den vergangenen Jahren ein Stück weit eingeschlafen sei. Hinter der Idee stecken vier Wernshäuser, die teilweise auch im Ortsteilrat vertreten sind: Christian Jung, Katrin Bartsch, Hendrik Tölke und Susanne Heyner. Dennoch solle es nicht um sie als Personen gehen, sondern um das Engagement für den Ort. „Der Verein wird das, was Wernshausen draus macht“, sagt Heyner.