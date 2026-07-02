Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZ) Sonneberg organisiert Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung als Verbund der beteiligten Kommunen selbst. Der Vorsitz wird durch die Verbandsräte, die Bürgermeister und ihre Vertreter, bestimmt. Seit 2012 nahm Ulrich Kurtz dieses Amt war. Seit zwei Jahren ist er jedoch als Steinacher Bürgermeister pensioniert und damit war eine Neuwahl notwendig. Eine Formalie, würde man denken. Die Wahl ist notwendig, weil der Vorsitz im WAZ an die Legislaturen von Kreis- und Gemeinderäten gebunden ist. „Es muss gewählt werden, aber der Vorsitzende muss kein Bürgermeister sein“, erläuterte zu Beginn Werkleiter Bernd Hubner die Satzung.