Knapp einen Monat hat es gedauert, um der Jugend aus Herpf einen Ort zu schenken, an dem sie sich treffen und entspannen kann. Einen sicheren Raum, an dem das Miteinander groß geschrieben und ihr Potenzial gefördert wird. Im alten Bauhof, genauer am Eiching 19, wurden nun Räumlichkeiten frei, in die der Jugendclub einziehen konnte. Die Arbeiten gingen schnell voran und so wurde am vergangenen Montag die Eröffnung gefeiert. Hand in Hand halfen die Jugendlichen mit und unterstützten damit nicht nur Sophie Giesecke und Julien Wolf von der Mobilen Jugendarbeit, sondern auch die Förderer und steten Ansprechpartner wie Melanie Fischer und André Raphelt.