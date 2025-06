Für so manchen Einheimischen im Ilmenauer Ortsteil Gräfinau-Angstedt gibt es neuerdings den Nachtisch am Sonntag nicht mehr daheim an der Mittagstafel, sondern auswärts, in der Alten Gehrener Straße: Immer ab 13 Uhr öffnet sich dort, direkt im Wohnhaus neben dem Pfarrteich, das Eisfenster von Melanie Meder-Jurcin.