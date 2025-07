Fußball-Kreisoberligameister 1. Suhler SV ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Sven Stößel hat das Amt zum 1. Juli übernommen, wie der Verein informierte. Der 37 Jahre alte Franke ist bei den Südthüringern kein Unbekannter, spielte jahrelang beim 1. SSV, zudem arbeitete er zwei Jahre lang für den FC Coburg im Nachwuchs- und Männerbereich. In der Rückrunde der so erfolgreichen Kreisoberliga-Spielzeit hospitierte er bereits bei den Suhlern und galt nicht zuletzt deshalb als aussichtsreichster Kandidat auf die Nachfolge des bisherigen Suhler Trainers Markus Lauth, der seinen Posten trotz des Wiederaufstiegs in die Landesklasse freiwillig abgegeben hatte.