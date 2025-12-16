Wenn sich Kommissarin Alexandra Brückner erneut aufmacht, um den Spuren eines nächsten Falls zu folgen, dann weiß Heike Gabriele Wagner längst, wie er enden wird. Nein, die Zella-Mehliserin ist nicht ebenfalls bei der Polizei tätig und auch nicht mit der Gabe gesegnet, eine Seherin zu sein. Wohl aber besitzt sie sensible Antennen für besondere Ereignisse sowie ein Gespür für Geschichte und Geschichten, Themen und Zusammenhänge, was sie immer wieder versteht, spannend miteinander zu verknüpfen. Seit 2020 lässt sie ihre Hauptakteurin nun bereits ermitteln und legte Mitte November mit dem Buch „Die Phantomfrau“ ihren dritten Krimi vor, der in Thüringen angesiedelt ist.