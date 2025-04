In der Christophine Kunstschule an der vhs Meiningen treffen sich ab sofort wieder zehn textilbegeisterte Frauen aus ganz Deutschland, um in den nächsten drei Jahren neue Erfahrungen im künstlerischen Umgang mit Textilien zu erlernen. Sie haben sich ganz bewusst für die „TextilArt“-Weiterbildung an der Meininger Kunstschule entschieden und sind froh darüber, überhaupt einen Platz ergattert zu haben. Denn auch die Warteliste ist gut gefüllt.