Neuer Terminplan bestätigt: Biathlon-Weltcup in Oberhof ab 2027 erst Anfang März

Einmalig wird Ruhpolding den Weltcup zwei Jahren in der ersten Januar-Woche ausrichten, danach ab 2028 aber auf den angestammten Platz in der zweiten Woche des Jahres zurückkehren. Neu ist zudem, dass in den Saisons 2026/2027 und 2028/2029 an einem Wochenende Ende Dezember/Anfang Januar ein zweitägiges Weltcup-Event auf der Pokljuka/Slowenien ausgetragen wird. Dafür wird in diesen Wintern das Eröffnungswochenende im November gestrichen, um die Anzahl an Wettkämpfe gleich zu halten.